Bénin – Port obligatoire de casque: la phase répressive reportée

Prévue pour démarrer ce mardi 15 Novembre 2022, l’opération de répression pour non-port de casque obligatoire pour conducteurs d’engin à deux et trois roues et leurs passagers est reportée.

La répression des conducteurs d’engin à deux et trois roues et leurs passagers pour non port de casque n’a pas eu lieu ce mardi comme l’a annoncé le porte parole de la police Républicaine. L’opération a été reportée pour plus de préparation.

En effet, selon le capitaine Eric Yérima, porte parole de la police républicaine, une rencontre a été tenue ce mardi matin pour faire une évaluation des responsabilités confiées à chaque unité dans cette opération de répression. A l’issue de la rencontre, il a été décidé d’une conférence de presse pour communiquer davantage sur l’opération.

Selon le porte parole de la police républicaine, cette conférence de presse se tiendra dans la matinée du vendredi 18 Novembre à l’ex direction générale de la gendarmerie nationale. C’est seulement suite à cette conférence de presse que la phase répressive de l’opération sera lancée, a précisé le capitaine Eric Yérima.