Bénin – Policiers enlevés et tués à Savalou: la police républicaine apporte des précisions

Ce samedi 29 janvier 2022, une intervention de la police républicaine tourne au drame dans le hameau KOGANDJI sis à 3km de Monkpa, dans la commune de Savalou. Les éléments de Soumaila Yaya ont été violemment attaqués par un groupe de personnes se réclamant d’une église supposée, dénommée « AZZAEL AWOUIGNAN« . Dans une déclaration de presse effectuée ce dimanche 30 janvier, le Directeur général de la police républicaine a apporté des précisions sur ce qui s’est passé.

L’affrontement entre les fidèles de la secte « AZZAEL AWOUIGNAN » et des éléments de la police républicaine s’est soldé par huit (08) morts dont deux (02) policiers. Ce premier bilan est a été confirmé ce dimanche par Soumaïla Yaya. Il fait savoir que plusieurs responsables de la secte dont le fameux « pasteur Awouignan », à l’état civil Mesmin Kpondékon, sont activement recherchés.

Revenant sur les faits, il est à retenir des explications de la hiérarchie policière que tout est parti de la violence infligée à une femme enceinte. « Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par quinze (15) fidèles de ladite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d’infractions à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la Police, ils ont refusé de répondre auxdites convocations », a déclaré Soumaïla Yaya.

La police descend sur les lieux pour mieux comprendre la situation…

Face au refus des responsable de « AZZAEL AWOUIGNAN » de répondre aux convocations de la police, les éléments du commissariat de Monkpa sont allés à leur siège pour tenter de comprendre les faits. « Mais elle s’est vue opposer, par des individus violents et drogués, un refus catégorique d’accéder à leur siège. L’équipe de la police a fort heureusement échappé à une séquestration après l’érection de plusieurs barricades faites de troncs d’arbres sur la voie par les soi-disant fidèles« , a confié le premier responsable de la police.

En effet, les fidèles de cette secte professaient la fin du monde. Leur besoin ultime était de vider leurs avoirs et de se départir de tous biens de toutes natures avant l’avènement de ladite fin du monde. Ils étaient donc autorisés par leur gourou, à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins puis, commettre tous actes répréhensibles au motif qu’ils en ont reçu l’inspiration et l’autorisation du Saint Esprit. Soumaïla Yaya

Pour anticiper sur le drame qui pourrait survenir des agissements de cette secte, la police a planifié très rapidement une opération coup de poing pour arrêter les auteurs, mais qui va malheureusement tourner au drame. « En effet, après l’interpellation de certains responsables recherchés, les fidèles drogués, armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale, sous les ordres du gourou ont séquestré dans un premier temps deux fonctionnaires de police qui, tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes ».

Les deux policiers retrouvés morts…

Après de vaines négociations pour faire libérer pacifiquement les deux agents de police, les fonctionnaires de la police républicaine se sont rendus dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés à l’effet de retrouver leurs collègues. Dans leur recherche, ils retrouvent les corps sans vie de leurs frères d’arme. « Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C’est alors qu’ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné la mort de six (06) personnes », explique le Directeur général de la police républicaine.

Des avis de recherches ont été lancés pour retrouver les responsables de cette secte afin qu’ils répondent de leurs actes.

A présent, la police observe un climat relativement calme sur les lieux. « Nous invitons et sollicitons nos concitoyens au calme, à la sérénité et à la collaboration pour nous aider à retrouver les personnes recherchées. En tout état de cause, force doit rester à la loi », a conclu Soumaïla Yaya.