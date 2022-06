Bénin: plus de clips, films et émissions pouvant affecter la sensibilité des enfants

Face à la diffusion des contenus susceptibles d’affecter la sensibilité des enfants dans les médias audiovisuels, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) tape du poing sur la table. A travers un communiqué datant du 03 juin 2022, Prosper Moretti a rappelé à l’ordre les promoteurs de médias sur la violation flagrante de la décision N°13-004/HAAC du 31 janvier 2013 portant protection de l’enfance et de l’adolescence dans les médias.

Le président de la Haac constate avec regret la diffusion dans les médias des contenus (émissions, films, jeux, dessins animés, chansons, clips et autres éléments connexes) susceptibles de troubler ou d’affecter la sensibilité des enfants et adolescents. C’est donc pour arrêter la saignée qu’il « ordonne l’interdiction immédiate de la diffusion de tous contenus susceptibles de troubler ou d’affecter la sensibilité de cette couche de la société ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que la décision N°13-004/HAAC du 31 janvier 2013 met en exergue les obligations des médias en ce qui concerne les « choix et la classification rigoureuse des programmes en tenant compte de la vulnérabilité des enfants et adolescents ciblés comme acteurs ou simples téléspectateurs, et à la présence d’un pictogramme sur les bandes annonces et émissions faites dans les médias pendant toute leur durée ».

Création d’un comité de visionnage

La même décision fait obligation aux médias de disposer d’un comité de visionnage intégral des films ou de toutes autres émissions, d’analyser leurs contenus et d’accompagner éventuellement chaque film ou émission des signaux distinctifs.