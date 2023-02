Bénin – Payement des agents électoraux: l’appel à la prudence de Sacca Lafia

La commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé depuis mercredi 2 Février le payement des émoluments des agents électoraux. Dans le cadre de ce payement, l’institution de Sacca Lafia les mets en garde contre le risque d’arnaque qu’ils courent.

Quelques semaines après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du dimanche 8 Janvier, la commission électorale nationale autonome a entamé depuis hier le payement des agents électoraux. Pour que ces derniers puissent véritablement bénéficier du fruit de leurs efforts, la CENA les préviennent contre les risques d’arnaque du fait de l’innovation apportée au mode de payement de ces agents.

« Chers toutes et tous, il nous revient avec insistance que des messages sont envoyés par des inconnus pour demander un code pour le paiement. La Cena ne demande aucune information que vous n’ayez déjà données pendant la période électorale« , prévient l’institution de Sacca Lafia à travers une publication sur sa plateforme.

Ainsi, à travers cette publication, les responsables de l’institution en charge des élections invitent ces agents électoraux à la prudence pour éviter à d’autres personnes de percevoir à leur place.

Faut-il le souligner, le payement commencé ce mercredi avait déjà accusé de retard suscitant de l’impatience dans le rang de ces agents électoraux. La CENA avait justifié ce retard par la réforme introduite dans le processus de payement. « Il y a lieu de vous expliquer que des innovations en vue de l’amélioration du système de paiement sont la cause du temps mis à vous remplir de vos droits « , avait justifié il y a quelques jours la CENA.

Selon les responsables de l’institution, la CENA depuis quelques temps et pour des raisons d’efficacité et d’efficience a opté pour les paiements par mobile money et cela nécessite un peu plus « d’attention et de temps pour s’assurer de la qualité du travail effectué à la base, en vue des paiements et d’éviter les doublons, les paiements indus et les oublis« .