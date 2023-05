Bénin – Palais des gouverneurs: Louis Vlavonou procède à plusieurs nominations

- Publicité-

Après l’installation de son cabinet, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a procédé à la nomination de plusieurs chargés de mission et de conseillers techniques pour renforcer son équipe.

La deuxième personnalité de l’Etat, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a effectué plusieurs nominations parmi lesquelles figurent d’anciens députés et d’anciens maires. Les personnalités nommées vont jouer au sein de l’hémicycle le rôle de chargés de mission et de conseillers techniques.

Au poste de conseillers techniques, le président Louis Vlavonou a accordé sa confiance entre autres aux anciens députés Hyppolite Hazoumè, Orou Sé Guéné, Malick Mora et aux anciens maires Michel Bahoun et Joseph Akpata respectivement d’Akpro-Missérété et d’Ifangni. En dehors de ces autorités politiques, il a nommé Parfait Ahoyo, Fourrier Donkpègan, Firmin Gangbè, Viviane Armelle Akpassonou épouse Odjo. Au poste de chargé de mission, l’ancien agent de la douane à la retraite a fait appel à Jolidon Lafia, Tossou Josiane Eudoxie Dakpè.

Au total, le président de l’Assemblée nationale a procédé à la nomination de 18 personnes. Il faut souligner que le président de l’institution parlementaire peut nommer jusqu’à 24 conseillers techniques et chargés de mission.