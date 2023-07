Bénin: ouverture des registres d’inscription pour les concours d’entrées dans les lycées

- Advertisement -

Les titulaires du CEP, BEPC ou du CAP et désireux de poursuivre leurs études dans les lycées d »enseignement technique (Let) peuvent s’inscrire dès ce mardi dans les registres ouverts pour la cause.

Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la Formation Professionnelle, Chabi Kouaro a ouvert les registres d’inscription pour les concours d’entrées dans les lycées d’enseignement technique (LET ). Les registres sont ouverts pour les titulaires du CEP, CAP et du BEPC et qui souhaitent faire leurs études secondaires dans des centres de formation.

L’inscription qui démarre ce mardi 25 juillet 2023 prendra fin le 4 Août prochain aussi bien pour les niveaux I que pour le niveau II. Trouve Ci-dessous toutes les informations liées à ce recrutement.

- Publicité-

Conditions d’inscription dans les LET

Articles similaires