Bénin – Nomination de Pascal Nyamulinda à la tête de l’ANIP: la CSTB exprime sa colère

La nomination mercredi 22 février 2023 en conseil des ministres du Rwandais Pascal Nyamulinda au poste de directeur de l’agence nationale d’identification continue de susciter des réactions. La CSTB scandalisée, s’insurge contre cette décision du gouvernement.

La nomination de Pascal Nyamulinda à la tête de l’agence d’identification des personnes continue de faire des vagues. La Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin a organisé à cet effet, un point de presse ce jeudi 23 février 2023, pour dénoncer cette nomination.

Pour le premier responsable de cette organisation syndicale, Kassa Mampo, « les travailleurs et plusieurs Béninois sont scandalisés par la décision du gouvernement de nommer à la tête d’une structure aussi sensible et sécuritaire qu’est l’ANIP chargée de l’identification de tous les Béninois et de la collecte des informations sur eux » un étranger.

« Tout le monde se demande ce qui peut justifier cette décision du Chef de l’État », s’insurge-t-il. Kassa Mampo

Selon Kassa Mampo, la nomination de Pascal Nyamulinda « est un acte inacceptable que les Béninois à travers leurs réactions rejettent. Le Bénin n’est pas un département du Rwanda » dit-il.

Dans son développement, le responsable syndical rappelle que le nouveau DG ANIP est homme politique qui a été maire de Kigali. Cette position antérieure qu’il a occupé prouve qu’il n’est pas n’importe qui. « Cela signifie qu’il fait partie des personnalités politiques les plus en vues qui dirigent le Rwanda. Il est donc inconcevable qu’on confie à un homme de ce rang, les données personnelles des Béninois« , s’insurge le syndicaliste.

Pour le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), le Bénin dispose de cadre compétent qui sont même utilisés à l’international, le pays, précise-t-il, n’est donc pas un désert de compétence pour qu’on nomme à des postes sensibles des expatriés.