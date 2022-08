Bénin: Moov Africa inaugure une agence à Glo-Djigbé

L’opérateur de téléphonie mobile, Moov Africa, a lancé ce vendredi 19 août 2022, sa toute nouvelle agence de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi, au Bénin.

Chose promise, chose faite. Dans son ambitieux programme de couvrir et de desservir l’ensemble du territoire national béninois, Moov Africa a procédé ce vendredi, au lancement de son agence à

D’après le Directeur commercial et clientèle de Moov Africa, Alaaz Lahoussine, l’objectif est d’être le précurseur parmi les entreprises à s’installer au niveau de la zone industrielle de Glo-Djigbé, pour accompagner les opérateurs économiques à s’installer afin de contribuer au développement de cette zone. « Ce projet est une incarnation du développement économique en cours au Bénin… », a-t-il déclaré.

Pour la responsable Emma Gagnon, dont, Glo-Djigbé fait partie de sa zone de distribution, l’inauguration de ce joyau est une « satisfaction » pour toutes les populations de Glo-Djigbé et celles environnantes. En effet, explique-t-elle, les populations de Sékou, Allada et Cie, allaient jusqu’à Calavi pour satisfaire leurs besoins, mais désormais, elles n’ont plus besoin de faire des kilomètres pour bénéficier des services de Moov qui a su se rapprocher d’elles, à travers cette nouvelle agence.

Présent à la cérémonie de lancement de la nouvelle agence, le chef d’arrondissement, M. Anagonou, a remercié Moov Africa pour tous les efforts consentis et notamment pour avoir pensé aux fils et filles de sa localité à travers la mise sur pied de cette nouvelle agence dans la zone industrielle de Glo-Djigbé.

Des projets services aux populations

« Cette création est la matérialisation de la volonté du Directeur de Moov Africa de se rapprocher des populations. Notre agence sera à votre entière disposition et vous pouvez y passer pour satisfaire vos besoins à travers un large projets-services que nous vous proposons », a déclaré Grâce Alida Assaba, cheffe d’agence Moov Africa de Glo-Djigbé.

En terme de projets services, Moov Africa met à la disposition des populations,: achat de carte sim et de recharge, abonnement canal, création de compte Moov Money, rechargement ou retrait d’argent, payement de facture etc… L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 08h à 18h et les samedis de 09h à 18h.

Moov Africa félicité par la population

Au micro de BENIN WEB TV ce vendredi, des ouvriers du site de la zone industrielle de Glo-Djigbé ainsi que d’autres citoyens, ont donné leurs impressions sur l’inauguration de la nouvelle agence de Moov Africa. Dans l’ensemble, ils ont félicité Moov Africa pour cette initiative très louable et sociale.

C’est le cas de Philipe. T, un jeune ouvrier d’une quarantaine d’années, qui a exprimé les difficultés qu’il éprouvait pour avoir accès aux services de Moov Africa notamment pour payer du crédit ou faire de retrait d’argent en urgence, dans le but de joindre un proche. Pour lui, ses difficultés sont désormais conjuguées au passé avec l’avènement de l’agence Moov Africa à Glo-Djigbé.

Il en est de même pour Ferdinand W., un vieux rencontré sur le site industriel de Glo-Djigbé. Il a fait part des mêmes difficultés et a félicité Moov Africa qu’il a, par la suite, invité à penser à de nouvelles initiatives favorables aux populations de Glo-Djigbé.