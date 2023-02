Bénin: « ma personne a toujours dérangé », David Koffi Aza répond à ses détracteurs

Récupéré et vertement critiqué sur la toile après son intervention sur les causes spirituelles de l’accident de Dassa-Zoumè, David Koffi Aza a très vite répondu à ses détracteurs.

Aujourd’hui, certaines personnes estiment que David Koffi Aza n’est plus une personne indiquée pour porter la voix du Tôfa à cause de son engagement politique. Dans l’opinion, on soupçonne un conflit d’intérêt, un manque d’objectivité.

Pour le prêtre du Fâ, devenu politique, son entrée en politique n’a rien à avoir avec les attaques et critiques dont il fait l’objet. A l’en croire, ces manœuvres ne datent pas d’aujourd’hui. « Ma personne a toujours dérangé, surtout par rapport au Tôfâ. Depuis pour mon entrée en politique, c’est la 1ʳᵉ édition du Tôfâ, or ces velléités existaient déjà contre ma personne depuis le régime Yayi », a-t-il expliqué.

David Koffi Aza, président du Conseil National des Cultes endogènes du Bénin (CoNaCeB), trouve dans l’ombre du Tôfâ des mains invisibles qui œuvrent pour le sabotage dans le but de ternir l’image de l’initiative. Il parle d’une guerre de personne qui le vise particulièrement.

Les causes spirituelles de l’accident de Dassa selon David Koffi Aza

Selon David Koffi Aza ce drame ayant causé plus de 20 morts à Dassa ne serait pas arrivé si des sacrifices avaient été faits en faveur de la divinité Gou, située non loin du lieu de l’accident. A l’en croire, ses sacrifices avaient été recommandés à l’issue du dernier Tôfa qui a révélé des risques d’accident.

Il a expliqué que les recommandations faites par le Fâ à l’endroit de cette divinité n’ont malheureusement pas été suivies. « On avait demandé à ceux qui sont dans la zone et à ceux qui ont les moyens de s’associer avec les dignitaires de ce Gou pour procéder aux sacrifices. Malheureusement, Jusqu’à l’heure où je vous parle, rien n’a été fait en sa direction« , a-t-il confié.