Bénin – Dématérialisation des services au MEF: les contraventions routières payées en ligne

La dématérialisation des services au ministère de l’économie et des finances est étendue au payement des contraventions routières. Une plateforme est mise à disposition pour le payement en ligne.

La dématérialisation des services publics se poursuit dans l’administration. Dans le cadre de ces réformes, toutes les régies du Trésor public sont désormais dématérialisées et ceci grâce à la plateforme E-quittance. L’effort de dématérialisation en cours au ministère de l’économie et des finances a été exposé par le directeur des systèmes d’information (DSI) au cours de l’émission l’angle Eco de la Télévision nationale.

Les réformes de dématérialisation en cours dans le département ministériel de Romuald Wadagni, aux dires de Alain Ahounou, directeur des services d’information évite les longues files d’attente aux usagers, leur permet de gagner du temps, et leur évite les contact avec les agents au niveau des guichets.

Il a évoqué à titre illustratif, le cas d’un citoyen qui doit payer pour une contravention. « Non seulement il a déjà eu la contravention, il n’est pas content, en plus, on ne va pas lui infliger le fait d’aller faire la queue et de perdre quasiment sa journée parce que juste, il a eu une contravention. C’est des choses qui peuvent arriver, mais pour pouvoir lui faciliter la vie, on lui donne la possibilité aujourd’hui d’utiliser l’application E-quittance pour pouvoir payer sa contravention, obtenir sa quittance et se mettre en régularité avec la loi », explique-t-il.

Ainsi, toutes les contraventions routières sont payables en ligne sur la plateforme https://equittancetresor.finances.bj:9051/paiement/ . Ces réformes au sein de l’administration publique vise non seulement à facilité la vie aux usagers des services publics mais également faire de l’administration béninoise, une administration au service du développement.

Les autres services dématérialisés au MEF

Dans son explication sur l’émission l’angle Eco de la Télévision nationale, le directeur des services d’information a également évoqué la nécessité pour tous les citoyens de disposer du numéro IFU, un autre service dématérialisé du ministère de l’économie et des finances. A l’en croire, tout citoyen devrait avoir son IFU au même titre que le Numéro personnel d’identification (NPI).



En dehors de l’IFU, Alain Ahounou a présenté la réforme du E-notaire. Selon le DSI, il s’agit d’une réforme mise en place par l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF). Son objectif est de réaliser les titres de mutation en l’espace de 72H.

« Certes, ce n’est pas le citoyen qui accède directement à la plateforme mais c’est le citoyen qui en bénéficie. Donc aujourd’hui, les notaires n’ont plus besoin de se déplacer pour aller à l’ANDF. Ils peuvent demander directement ce qu’ils appellent les ” états descriptifs” en ligne et engager une mutation », a fait savoir Alain Ahounou.

L’autre réforme évoquée au cours de l’émission est l’E-Fiche de paie et le Système d’encadrement des missions officielles (SEMO). Le SEMO selon les explications du DSI, est une plateforme qui permet d’enregistrer toutes les missions à la fois intérieures et extérieures qui sont faites par chaque agent de l’État.



Par ailleurs, la dématérialisation en cours au ministère des finances touche également les services aux pensionnés. « Cela va des bulletins de pension aux différents services en ligne qui facilitent leur quotidien (attestation de jouissance de droits à une pension de retraite, attestation d’affiliation au FNRB, attestation de prise en charge pour les agents admis à la retraite) », précise le DSI.