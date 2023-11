Bénin: le tribunal de Lokossa condamne 2 cambrioleurs à 10 ans de prison

- Publicité-

Le tribunal de première instance de première classe de Lokossa a examiné jeudi 9 Novembre 2023, un dossier de vol qualifié et d’association de malfaiteurs. A l’issue du procès, les deux inculpés dans ce dossiers ont écopé d’une peine de 10 ans de prison.

Le tribunal de Lokossa a reconnu coupables de vol qualifié deux jeunes poursuivis après avoir été arrêtés pour cambriolage. C’est au cours d’un procès qui a eu lieu Jeudi 9 Novembre 2023.

Les deux accusés ont été arrêtés après avoir vidé un atelier et une boutique lors d’un cambriolage. Les mêmes seraient les auteurs un mois plus tôt, d’un vol d’instruments de musiques et divers objets dans une église à Toviklin, dans le département du Couffo.

Au cours de l’audience du jeudi, le ministère public a requalifié l’infraction en vol qualifié et associations de malfaiteurs et a requis contre eux une peines de 15 ans de prison ferme et le paiement d’une somme de 100.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, aux propriétaires des lieux cambriolés. Le juge, délibérant condamne les deux accusés à une peine de 10 ans de prison ferme.