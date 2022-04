Bénin: le tirage au sort des cadres des mairies prévu pour ce vendredi

Après la désignation des secrétaires exécutifs des mairies, le processus de recrutement du personnel qualifié dans les administrations locales se poursuit le vendredi 15 Décembre 2022 avec le tirage au sort des autres cadres de l’administration municipale et communale.

Le jeudi 31 Mars 2022, il a été procédé au tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies. L’opération a eu lieu au palais des congrès de Cotonou en présence des maires des 77 Communes du pays. Ce mode de recrutement découle de la mise en application du nouveau code de l’administration territoriale.

Après la phase de sélection des secrétaires exécutifs des mairies, la procédure de recrutement des cadres de l’administration municipale et communale se poursuit. Cette fois-ci, se sont les personnes responsables des marchés publics, les responsables administratifs et financiers, les responsables de développement et des affaires domaniales qui seront sélectionnés.

Le mode de sélection ne change pas; ce sera par tirage au sort et c’est la date du vendredi 15 Avril 2022 qui est retenue pour cette phase de recrutement de cette catégorie de cadres dans les administrations municipales et communales. Comme pour les secrétaires exécutifs des mairies, c’est la loterie nationale du Bénin qui s’occupera de l’opération de tirage au sort.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer