Bénin: le projet d’un 3è mandat à l’origine de la brouille entre Patrice Talon et Boni Yayi

On en sait un peu plus sur ce qui divise le président Patrice Talon et son soutien et ex-ami, l’ancien président Boni Yayi. À la faveur d’un entretien diffusé samedi 23 décembre, l’actuel locataire de la Marina a révélé ce qui l’aurait contraint à l’exil en 2012.

Pour le président Patrice Talon, le projet d’un troisième mandat à la tête de l’État a été à l’origine de la brouille entre lui et celui dont il a financé l’élection en 2006 et en 2011.

Selon le président Talon, son prédécesseur l’aurait ciblé suite à des avertissements d’un avocat en septembre 2012 pour prévenir le peuple béninois d’un probable troisième mandat.

« Le président d’alors a dit ou a compris ou a imaginé que c’est moi, Patrice Talon, qui aurait commandé cette conférence de presse », a-t-il souligné.

Depuis lors, les relations entre Boni Yayi et Patrice Talon se sont dégradées au point d’atteindre un point de rupture en octobre 2012, où le magnat du coton s’est exilé en France.