Bénin: le gouvernement renforce le dispositif antiterroriste du pays

Face au terrorisme qui fait rage dans la partie septentrionale du pays, le Bénin renforce son dispositif de lutte à travers de nouveaux décrets. Lesdits décrets précisent notamment les missions du Comité national chargé de la Coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin.

Le gouvernement a fixé les attributions, organisation et le fonctionnement du Comité national chargé de la Coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Le régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, a été aussi défini par décret.

En dehors donc les mesures prises pour améliorer la performance des soldats sur le terrain, le gouvernement vient ainsi de renforcer l’arsenal de lutte à travers le Comité national. Toutes ces actions illustrent l’annonce faite par le Chef de l’Etat en décembre 2021 lors de son discours sur l’état de la nation. « Le Gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur notre territoire ne puisse continuer », avait annoncé Patrice Talon.

Malgré les nombreuses attaques et pertes en vie humaine enregistrées dans les localités du Nord, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a affirmé que « le terrorisme n’est pas installé au Bénin ». « Ils font des incursions et à chaque fois, ils rencontrent une réaction farouche de nos forces de défense et ils se replient », a déclaré Alassane Séidou dans une récente sortie.