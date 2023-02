Bénin: le FInAB voit le jour sous les coups de gong du ministre Oswald Homeky

Longtemps annoncé, le festival international des arts du Bénin FInAB a vu le jour le mardi 14 février 2023. Le lancement officillement a été fait par le ministre Oswald Homéky, intérim de son homologue Jean Michel Abimbola empêché.

Le Bénin, terre de culture et de rencontre sonore sera le point de convergence des artistes de toutes les disciplines (Chants, danse, mode, arts, théâtre) du 14 au 19 février 2023 à travers le Festival International des Arts du Bénin. C’est une initiative du Directeur du groupe Empire, Ulrich Adjovi, née d’une inspiration profonde et objective.

« Le FInAB est né après une visite au Burkina Faso, au siège de l’UEMOA où on était en présence des Burkinabè qui parlaient du FESPACO, des ivoiriens qui parlaient du FEMUA et au Bénin on avait pas vraiment un festival de taille international, qui soit notre festival. L’idée est partie de là il y a 9 mois et aujourd’hui nous accouchons du FInAB qui sera un évènement annuel », a clarifié Ulrich Adjovi.

Pour le rayonnement du Bénin

Eric Totah, Directeur de Cabinet du ministère de la culture et représentant du ministre Jean Michel Abimbola, n’a ménagé aucun effort pour faire passer le message du ministre empêché. Pour lui, cette 1ere édition du festival qui a pour thème, la diversité culturelle, un levier d’attraction et de rayonnement pour les pays du sud, vise entre autre à contribuer à l’attractivité et au rayonnement du Bénin à l’internationale, à créer au Bénin des espaces d’échange, de formation, de renforcement de capacité et de partage entre les créateurs culturels et artistiques du Bénin, de l’Afrique et du monde entier et enfin à valoriser le potentiel artistique du Bénin.

« L’évènement qui nous réuni ici ce soir est à plus d’un titre digne d’intérêt en ce sens qu’il traduit d’une part la disponibilité, l’engagement et la détermination d’un homme à promouvoir notre culture et à la rapprocher davantage d’un public, ce faisant il facilite à travers ses objectifs le brassage de la culture béninoise avec celle des autres pays », a-t-il expliqué. Avant de laisser la parole au ministre Oswald Homéky pour le lancement officiel, Eric Totah a salué l’initiative FInAB . « Permettez-moi de féliciter le promoteur de cette entreprise salutaire, notre compatriote Ulrich Adjovi qui a mis toute sa foi et sa détermination en la promotion et la valorisation de la culture béninoise », a-t-il reconnu.

Oswald Homeky donne le top

C’est Oswald Homéky, ministre des Sports, intérim du ministre de la culture, Jean Michel Abimola qui a donné le coup d’envoi de la première édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB). Il rappelle que le Bénin qui est un pays d’inspiration, de beauté et de richesse espère que pendant le FInAB, le public profitera pleinement de tout ce qui se passe de beau et de bien sur le site.

« Le Finab est né d’une inspiration… je veux vous prier de l’accompagner dans ce qu’il entreprend de biens et de beau pour notre pays et pour le Continent. En ce qui nous concerne, Ulrich, PDG du groupe Empire, notre soutien ne vous sera jamais marchander, nous sommes fiers de vous compter parmi les jeunes acteurs qui contribuent à la concrétisation de l’ambition du président de la république et son gouvernement, nous sommes fiers de vous voir prendre autant de risque avec audace… », a-t-il soutenu avant de donner les coups de gong qui lance les festivités.

Cotonou vitrine du FInAB, Atrokpo honoré

Présent à cette cérémonie, le maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atroko s’est dit très honoré d’accueillir les différentes délégations d’une importante articulation du festival qui fera parler de la ville de Cotonou. « Le Finab est un évènement qui fait la fierté des cotonois et des cotonoises car l’un des objectifs du festival étant le rayonnement du Bénin par la culture, c’est aussi la ville de Cotonou qui va rayonner. Les projecteurs seront sur Cotonou », a-t-il clarifié.

A noter que le FInAB, c’est aussi trois évènement en un dont le marché Tokp’Art, le Bénin a un incroyable talent et l’Afrogrill Festival à Cotonou, Porto-Novo, Ouidah et Abomey.

Cette cérémonie de lancement a été marquée par la distinction de plusieurs acteurs culturels pour leur parcourt dans l’histoire de la culture du Bénin. Il s’agit d’Angélique Kidjo, de Nel Oliver, Alphadi, de son vrai nom Seidnaly Sidhamed surnommé le « Magicien du Désert », Lolo Andoche, Sagbohan Danialou, Tolla Koukoui, Alladé Koffi Adolphe, Rachelle Agbossou, et bien d’autres.