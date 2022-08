Bénin: le conseil de Karamatou Fagbohoun à sa base après son adhésion au PRD

Visiblement, l’ancien maire de la Commune d’Adja-Ouèrè n’a pas consulté sa base avant de se rallier au parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji. C’est du moins ce qui transparait dans ses propos dans un entretien qu’elle a accordé à « Le Matinal ».

Karamatou Fagbohoun n’est plus membre du parti Bloc Républicain. L’ancien maire d’Adja-Ouèrè et fille du richissime homme d’affaire Séfou Fagbohoun a notifié sa démission au parti conduit par le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané. Quelques instants après cette démission, Karamatou Fagbohoun a remis sa lettre d’adhésion à Me Adrien Houngbédji, président du parti du renouveau démocratique, à l’occasion d’une rencontre tenue ce jeudi 18 août 2022.

Questionnée sur ce que pense sa base sur son nouveau positionnement politique, Karamatou Fagbohoun semble dire que chacun choisira la direction qui lui convient. « Moi, j’ai choisi ma position donc c’est à eux de s’interroger. S’ils sont en phase, ils vont me suivre. S’ils ne le sont pas, alors chacun ira là où son cœur lui dira d’aller« , a confié la fille de Séfou Fagbohoun.

Une réponse bien étrange qui pousse une fois encore à s’interroger sur le sens que revêt l’activité politique au Bénin pour les acteurs. C’est en effet un secret de polichinelle que la politique au Bénin n’est pas une question d’idéologie ou de conviction; mais une question de où puis-je bien me positionner pour jouir de la facilité qu’accorde la politique.

Néanmoins, l’ancien maire de la Commune d’Adja-Ouèrè compte aller vers sa base pour leur expliquer les raisons de sa décision et de son choix. « Je vais faire comme le parti du renouveau démocratique (PRD) l’a fait », confie-t-elle pour indiquer sa démarche future envers sa base.

Les raisons évoquées pour justifier la démission…

Une succession d’évènements politiques toxiques a poussé la fille de Séfou Fagbohoun à prendre sa distance vis à vis du parti du Bloc Républicain. Selon ses propres explications, elle ressentait à un moment donné « une sorte d’immobilisme politique aggravé par des incertitudes préjudiciables à aa santé, tant du point de vue physiologique que politique ».

« Mon degré de motivation à participer à l’écriture de l’histoire de ce parti au moment du déclenchement du processus de création du BR n’est plus le même depuis quelques mois », a-t-elle justifié.

Alors pour réorienter sa vie, elle affirme avoir pris la décision de quitter le parti cheval blanc cabré. « C’est une décision qui s’est imposée à moi « , se défend -t-elle. Cette décision indique-t-elle va lui permettre de réinventer son être politique.