Bénin: la transformation du CNHU-HKM par absorption de l’HIA enclenchée

En Conseil des ministres du 07 septembre 2022, le gouvernement avait annoncé la transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) par absorption de l’hôpital d’instruction des armées (HIA-CHU-C) de Cotonou. Le processus est désormais en cours avec le redéploiement de certains services entre les deux entités.

Le déménagement et l’emménagement des services du CNHU-HKM et de l’HIA, dans le cadre de la transformation par absorption, a débuté depuis quelques jours. Pour cette première phase du processus, les cliniques universitaires de dermatologie, endocrinologie, rhumatologie et médecine interne du CNHU-HKM, vont rejoindre le site de l’HIA-CHU-C.

De son côté, le CNHU-HKM va désormais abriter les services ophtalmologie, cardiologie, pédiatrie, hygiène-assainissement, chirurgie viscérale, chirurgie traumatologique et urologie de l’HIA-CHU-C. A noter que le service social de l’HIA-CHU-C) sera transféré sur le site du service d’hygiène et assainissement de l’HIA.

En annonçant la transformation du CNHU par absorption de l’HIA, le gouvernement a évoqué le souci de « favoriser la mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures ». Cette réforme est enclenchée pour permettre « le renforcement des pôles de spécialités, une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s’agissant de l’approvisionnement en intrants et de l’acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre référence ou la continuité des soins ».