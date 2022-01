Bénin: la FCBE « se remobilise » en prélude aux élections législatives de 2023

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) se prépare activement pour la plus grosse échéance électorale qui s’annonce en 2023. A l’occasion de la réunion du Bureau Exécutif National, tenue ce samedi 22 janvier 2022 au siège du parti, Paul Hounkpè a rappelé aux responsables à divers niveaux qu’il est de bon ton que tous se mettent en condition pour relever le défi des législatives prochaines.

Détenant actuellement le poste de Chef de file de l’opposition, la FCBE s’engage pour les législatives de 2023 avec un objectif assez clair. En effet, pour conserver son statut de leader de l’opposition et restaurer l’image du parlement, le parti envisage une victoire écrasante avec le plus grand nombre de députés possible.

Le parti devra se battre pour engranger un nombre impressionnant de députés afin de gommer de la mémoire de nos concitoyens et de la communauté internationale cette image de parlement monocolore qui colle à la peau de notre cher pays depuis 2019 où l’opposition fut systématiquement exclue des élections législatives. Salomon Odjo, Secrétaire administratif de la FCBE

Le parti souhaite vivement des élections libres, transparentes et inclusives. « Notre souhait est que le Chef de l’Etat use de tout ce qui est en son pouvoir afin que les législatives de 2023 soient inclusives, libres et transparentes », a déclaré Salomon Odjo.

Resserer les rangs…

Le Secrétaire exécutif national a invité les militants, sympathisants et responsables de la FCBE à travailler en synergie pour l’atteinte des objectifs en vue. Au niveau départemental, communal et local, les coordinateurs et autres responsables à la base sont appelés à lutter contre l’exclusion dans leur rang.

Pour Paul Hounkpè, face à la bataille électorale qui s’annonce, la cohésion de groupe doit être de mise. Il a par ailleurs rassuré que les vagues de démission annoncées au sein du parti n’ébranlent en rien la maison « cauris ».