Bénin – Drame de Dassa: un prêtre du Fâ indexe une divinité située non loin du lieu de l’accident

Le prêtre du Fâ David Koffi Aza s’est prononcé sur le drame survenu à Dassa le 29 janvier 2023. Sur les causes de cet accident qui a fait plus de 20 morts et plusieurs blessés, le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin (Conaceb), a évoqué une divinité Gou nommé « Kolimègou », repérée à Dassa-Zoumè, non loin du lieu de l’accident.

David Koffi Aza explique les causes spirituelles de l’accident du dimanche 29 janvier qui a plongé tout le pays dans le deuil. Reçu sur la Web Tv Bi News, il a fait savoir que le Tôfâ avait déjà prédit ce qui s’est passé. Selon ses dires, la consultation faite pour le compte de l’année 2023 a annoncé des cas d’accidents de la circulation.

C’est un Gou très dangereux. Quand il sort, on sait qu’il y a quelque chose qui ne va pas. David Koffi Aza

« Pour éviter ces situations lugubres à notre pays, surtout en matière d’accident, le Fâ avait recommandé de mettre à contribution une divinité Gou. Ce Gou, on l’a cherché partout au Bénin. Finalement, on l’a trouvé à Dassa-Zoumè », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs ajouté que cette divinité est érigée à quelques dizaines de mètres du lieu de l’accident.

« Les recommandations du Fâ n’ont pas été suivies »

Selon David Koffi Aza, les recommandations faites par le Fâ à l’endroit de cette divinité n’ont malheureusement été suivies. « On avait demandé à ceux qui sont dans la zone et à ceux qui ont les moyens de s’associer avec les dignitaires de ce Gou pour procéder aux sacrifices. Malheureusement, Jusqu’à l’heure où je vous parle, rien n’a été fait en sa direction », a-t-il confié.

A en croire les explications du prêtre du Fâ, il s’agit d’un bis repetita. En effet, la consultation faite en 2018 pour le compte de l’année 2019, la divinité « Kolimègou » avait déjà fait parler d’elle. Des sacrifices devraient également être faits pour le calmer et lui permettre de veiller sur les usagers de la route, des airs et des eaux. Mais rien n’avait était fait.

Interrogé sur le budget des sacrifices, David Koffi Aza n’a pas voulu parler d’argent devant les caméras. Toutefois, il a évalué les dépenses à quelques moutons, poules, des boissons et autres.

Pour rappel, l’accident est survenu à Dassa-Zoumè, le dimanche 29 janvier 2023. Un bus de transport de la compagnie Baobab Express et un camion sont impliqués dans le drame.