Bénin: des bourses étrangères disponibles pour les anciens enfants de troupes

Des partenaires étrangers du Bénin offrent des bourses de formations initiales d’officiers au profit des enfants de troupes. Dans un message adressé aux responsables des lycées militaires, le Directeur des écoles et des sports de l’état-major général a indiqué les conditions à remplir pour bénéficier de ladite bourse.

Dans le cadre de l’attribution des bourses de formations initiales d’officiers offertes par des partenaires étrangers, l’armée organise un test de classement des anciens enfants de troupes béninoises. A noter que ceux qui sont formés dans les Prytanées militaires extérieurs sont également concernés.

Pour participer au test de classement, les enfants de troupes désireux, doivent être : âgé de 22 ans au plus au 31 décembre 2022 ; détenteur d’un Baccalauréat scientifique et être physiquement apte. Le dossier de candidature doit comporter une copie d’acte de naissance, une copie légalisée du diplôme de Baccalauréat et une pièce d’identité valide.

Le test est prévu pour se dérouler à la Direction des écoles et sports le mardi 16 août à 6h 30. Les candidats affronteront les épreuves physiques et sportives (Grimper) et les épreuves écrites (mathématiques, physique et anglais).