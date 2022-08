Bénin: démissions au sein des partis, l’UP s’en lave les mains et met en garde

Depuis quelques jours, une vague de démission plane sur les partis politiques. C’est le cas du Bloc Républicain (BR) qui a perdu son allié l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN). Face à cette situation, l’Union Progressiste (UP) a réagi et en met en garde les démissionnaires.

Dans l’opinion, les démissions enregistrées dernièrement au sein du BR sont associées à la dynamique de refonte en cours à l’UP. Mais il n’en est rien, selon les responsables du parti baobab. Dans un communiqué datant du jeudi 18 août 2022, le parti a rappelé que la seule formation politique avec laquelle son projet de fusion est envisagée reste le Parti du Renouveau Démocratique (PRD).

L’Union Progressiste n’a engagé aucune discussion de l’ordre et de la nature que celles initiées avec le PRD avec aucun autre parti politique et ne saurait se rendre complice d’une instabilité et d’un démantèlement des partis politiques constitués dans l’esprit de la réforme du système partisan.

Ccom/UP