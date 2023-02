Bénin – Criet: le journaliste Virgile Ahouansè sera jugé le lundi prochain

Le procès du journaliste Virgile Ahouansè est prévu pour le lundi 13 février 2023. Mis sous convocation après sa présentation au Procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques (Criet), le Directeur de l’information de la web radio Crystal News sera à la barre avec ses co-accusés.

Virgile Ahouansè pourrait être fixé sur son sort lundi prochain à la Criet. Mis sous controle judiciaire après quelques jours de garde à vue, le journaliste est accusé de « diffusion de fausses nouvelles visant à troubler l’ordre public ».

En effet, le journaliste avait été interpellé suite à la publication de son enquête sur une scène d’exécutions extrajudiciaires supposées. Selon le récit, les faits se seraient produits à l’école de base de Dowa à Porto-Novo.

Le principal témoin (le gardien de l’école) dans l’élément radiophonique et le chef quartier avait été également interpellés. Après sa présentation au Procureur, le gardien a été déposé en prison.

Indexée dans l’élément du journaliste, la Police républicaine a réagi pour donner sa version des faits. Face à la presse, le Porte-parole de la police avait indiqué que les faits rapportés par le journaliste et appuyé par le témoignage du gardien relèvent de l’imagination. « Ces allégations colportent des faits inexacts », avait-il affirmé.

Selon le Porte-parole de la Police républicaine, ce qui s’était passé cette nuit-là n’est rien d’autre qu’un échange de tirs entre les forces de l’ordre et de présumés malfrats.

Dans la nuit du mercredi 16 novembre 2022, aux environs de 23 h 30, la patrouille du commissariat du 5è arrondissement de Porto-Novo a été alerté avec insistance par trois conducteurs de taxi-moto et un riverain de la présence de deux individus visiblement en embuscade à hauteur de l’École primaire publique de Doha dans l’obscurité et scrutant chaque moto qui passe. Sans désemparer, la patrouille s’est transportée sur les lieux ou étant, elle a aperçu les deux personnes prendre la clé des champs abandonnant une motocyclette de marque Bajaj. Une battue a permis de les localiser derrière l’un des bâtiments de l’école. Surpris, ils ont choisi de ne pas se rendre. Et, alors que les éléments de la patrouille les sommaient de le faire, ils ont entrepris de faire usage de leur arme à feu.Et alors que les éléments de la Patrouille les sommaient de le faire, ils ont entrepris de faire usage de leurs armes à feu. Les deux fugitifs ont été mortellement atteints et les corps déposés à la morgue du Centre hospitalier départemental de l’Ouémé- Plateau sur instruction du procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo.

Extrait de la déclaration de Police