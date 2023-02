Bénin: création de l’APEP, vers la dissolution de l’ANECSMO

Le gouvernement a acté la création de l’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (APEP) en Conseil des ministres ce mercredi 15 février 2023. Les précisions données sur les missions de cette nouvelle agence montrent clairement que l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO) est en voie de disparition.

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, l’Agence pour l’entretien et l’exploitation des parcs, édifices et places publiques (APEP) a essentiellement pour missions « l’entretien des espaces verts, la gestion et l’exploitation des parcs publics, des jardins et leurs équipements connexes tels que les parkings publics, la gestion et l’exploitation des édifices publics affectés aux manifestations culturelles et sportives ». Mais ce n’est tout.

« Les attributions de l’Agence s’étendent à l’organisation des manifestations officielles. Celles-ci relèvent actuellement de l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO) », a précisé le Conseil.

Dans l’exécution de ses missions, l’APEP est appelée à signer des conventions de partenariat avec les collectivités territoriales en vue de l’entretien des équipements et édifices qui leur ont été affectés. « Elle signera également des conventions de gestion avec la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE) et avec la Société des Infrastructures routières et d’Aménagement du Territoire (SIRAT), pour les activités d’entretien et de maintenance », lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres.