Bénin: création de la SRTB S.A., l’ORTB et ADO TV disparaissent

Le Conseil des ministres de ce mercredi 08 novembre a annoncé une réforme au niveau de deux médias publics. Il s’agit de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB) qui vont disparaître et laisser place à une nouvelle structure.

Dans le domaine du numérique et de la digitalisation, le gouvernement a annoncé la création de la Société de radio et de télévision du Bénin S.A. (SRTB S.A.) par la fusion de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB) qui diffuse la télévision ADO TV et ADO FM.

A suivre…