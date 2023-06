Bénin – Conseil artistique de l’ADAC: Jean-Michel Abimbola justifie la nomination de Lionel Talon

Après la nomination des membres du conseil artistique de l’agence de développement des arts et de la culture (ADAC), le ministre Jean-Michel Abimbola a anticipé la polémique en expliquant ce qui a conduit au choix des personnes nommées.

Sur proposition du ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, le fils du président de la République, Lionel Talon a été nommé en conseil des ministres en sa session du Mercredi 24 mai 2023 pour figurer parmi les membres du conseil artistique de l’agence de développement des arts et de la culture (ADAC).

Le Mercredi 21 Juin, face au conseil national des organisations d’artistes, le ministre a apporté des précisions sur les critères qui ont conduit au choix des personnalités nommées notamment sur la nomination du fils du président de la République, Lionel Talon. Le ministre de la culture a d’abord voulu convaincre l’opinion que c’est bien lui a proposé Lionel Talon comme membre du conseil. « Je sais que les gens sont en train de se poser la question, de se demander si c’est moi qui ai proposé le fils du président. Oui, c’est moi qui l’ai proposé« , a confié Jean -Michel Abimbola selon des propos recueillis par Banouto.

- Publicité-

Le chargé du département de la culture au sein du gouvernement du président Patrice Talon a précisé quand il s’est rapproché de Lionel Talon pour obtenir son accord, il a beaucoup hésité. Il a fallu le convaincre en lui soulignant que le poste n’est pas rémunéré avant qu’il ne se décide.

Sur les critères ayant conduit au choix des personnalités nommées, Jean-Michel Abimbola explique qu’il fallait des personnes qui connaissent la mécanique de la scène à l’internationale, qui connaissent l’économie de la scène musicale. « Je peux vous assurer qu’il n’y en a pas beaucoup au Bénin« , a indiqué le ministre avant de lancer le défi à son auditoire de lui apporter la preuve du contraire. « Je ne dis pas qu’il n’y a pas de connaisseurs de musique, je ne dis pas qu’il n’y a pas de promoteur…mais l’autre chose est de pouvoir se positionner à un niveau où le Bénin n’aura pas à rougir. c’est tout ça qui a prévalu« , a précisé Jean-Michel Abimbola.

Pour rappel, le conseil artistique de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) a pour mission de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes et joue le rôle d’appui-conseil auprès de la direction générale et du conseil d’administration sur les questions d’ordre artistique.

- Publicité-

En dehors du fils du président de la République, dix autres personnalités du monde culturel figure dans ce conseil présidé par l’écrivain Florent Coua-Zotti.

Liste des membres nommés

Coline-Lee Toumson-Vénité,

Diane Awunou,

Claude Borna,

Rachelle Agbossou,

Angela Aquereburu,

Franck Dossa,

Idelphonse Affogbolo,

Tony Coco-Viloin,

Lionel Talon,

José Pliya,

Florent Couao-Zotti.