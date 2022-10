Bénin: ciblé dans des dénonciations, le CNHU entre assurances et menaces

Suite au drame survenu au sein de son service de réanimation, le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) fait l’objet de dénonciations tous azimuts sur la toile et de fausses publications. La dernière en date concerne le cas de la femme d’un enseignant aspirant qui aurait été opérée à plusieurs reprises suite à une erreur médicale. C’est la goutte d’eau qui a débordé le vase et sorti les autorités de l’hôpital de leurs gonds.

Dans un communiqué pondu dans la soirée du lundi 17 octobre 2022, par sa cellule de communication, le CNHU a informé qu’il veut désormais taper du poing sur la table. « Conformément aux dispositions du code du numérique en République du Bénin, les mesures sont prises dès à présent pour contraindre les auteurs de fausses publications contre le CNHU, à apporter devant les juridictions compétentes, les éléments de preuves en soutien à leurs allégations », lit-on dans le communiqué.

La Direction générale et le corps médical comprennent que les populations peuvent mal comprendre certaines pratiques médicales spécialisées et ceci est normal. Toutefois, les seuls doutes des usagers ne doivent pas alimenter toutes sortes d’information de nature à jeter l’opprobre sur le CNHU-HKM et ternir l’image de notre pays en dépit des efforts du Gouvernement pour l’amélioration de la qualité de l’offre de soins. Chef Cellule COM / CNHU-HKM

La Direction du CNHU « rappelle aux rédacteurs web et activistes Facebook que tout mauvais traitement et relais de l’information non vérifiée peut entraîner la perte de confiance et la réticence de la population vis-à-vis du CNHU-HKM qui dispose pourtant de l’expertise nécessaire, des meilleures compétences et d’un plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge des patients ».

Par ailleurs, la Direction du CNHU « rassure les usagers des dispositions mises en place pour l’assurance qualité de l’offre de soins aux patients ». Elle invite les populations au patriotisme et à la retenue. Pour l’enregistrement et le traitement des éventuelles préoccupations, l’hôpital met à dispositions de ses usagers un numéro vert (55014401).

Quid du cas de la femme de l’enseignant aspirant ?

Sur la situation, objet de polémique depuis quelques heures, le CNHU a expliqué que la patiente a été admise dans ses locaux pour des « particularités ». « Sa prise en charge s’est déroulée conformément aux protocoles et les complications y découlant sont prévues médicalement avec les suites appropriées », a assuré la Direction de l’hôpital.