Bénin – BAC 2023: les inscriptions prennent fin ce vendredi

Le registre des inscriptions à l’examen du Baccalauréat session de Juin 2023 sera clôturé vendredi 27 janvier 2023.

Ouvert depuis le 15 décembre 2022, le registre des inscriptions à l’examen du Baccalauréat session de Juin 2023 sera clôturé ce vendredi 27 janvier 2023. La période d’inscription a été notifiée par un communiqué de la Direction de l’Office du Baccalauréat (Dob).

Selon ledit communiqué signé du Directeur de l’Office du BAC, Alphonse da Silva, « le registre des inscriptions est ouvert du jeudi, 15 décembre 2022 au vendredi, 27 janvier 2023 à 17 heures 30 très précises. En conséquence, tous ceux qui sont concernés par le présent communiqué sont priés de prendre toutes les dispositions pour le respect strict du calendrier susmentionné », précisait le communiqué.

Les inscriptions et dépôt physique des dossiers pour le compte de l’examen du baccalauréat session de juin 2023 prennent donc fin ce vendredi 27 janvier 2023. Un portail est réservé uniquement à l’inscription des candidats libres. Selon les informations, le dépôt des dossiers physiques se déroule au Ceg Gbégamey à Cotonou et dans les directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

« Il ne faut pas traîner les pas, il faut aller au bon moment. C’est pour cela que la date de clôture est rigoureusement fixée au vendredi 27 janvier 2023 à 17 heures 30 minutes », avait annoncé Alphonse da Silva lors d’une descente au Ceg Gbégamey, site de validation des inscriptions. Ceux qui trainent encore le pas ont donc encore juste 24 heures pour espérer candidater pour le compte de cet examen qui ouvre les portes aux études supérieures.