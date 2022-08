Bénin: après 48h de garde à vue, un conseiller BR libéré et mis sous convocation

Arrêté le vendredi 29 Juillet dernier au sein de l’hôtel de ville d’Abomey Calavi, le conseiller communal du parti Bloc Républicain Delphin Houngbandan a retrouvé sa liberté après 48 heures de garde à vue.

Libéré après 48 heures de garde à vue, le conseiller communal du parti Bloc Républicain, Delphin Houngbadan est placé sous convocation. Il a été arrêté le vendredi dernier à la mairie d’Abomey Calavi par la police républicaine au terme d’une session ordinaire de la Commune.

Selon les informations, son arrestation fait suite à une affaire qu’il aurait avec la douane béninoise. Il a été gardé dans les locaux de la brigade économique et financière pendant 48 heures avant d’être placé sous convocation.

Elu Conseiller sur la liste du parti Bloc Républicain, il sera élu plus tard chef de l’arrondissement de Godomey, l’un des plus vastes arrondissements de la Commune d’Abomey Calavi. Le conseiller BR est promoteur d’une entreprise et c’est cette entreprise qui aurait un problème avec la douane béninoise.