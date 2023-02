Bénin – 9e législature: Aké Natondé annoncé à la tête du groupe parlementaire « UP le Renouveau »

Après le parti Les Démocrates, l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) et le Bloc Républicain (BR) s’activent pour la formation de leurs groupes parlementaires. Du côté de l’UP le Renouveau, on apprend que c’est Aké Natondé qui sera aux commandes.

Le député Aké Natondé est pressenti pour prendre la tête du groupe parlementaire « UP le Renouveau ». Selon Peace Fm, c’est l’élu de la 24e circonscription qui est choisi pour diriger ce groupe de députés.

La constitution des groupes parlementaires se fait en respect de l’article 24 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Selon l’alinéa 2 dudit article, « les députés d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire ». Ainsi, avec trois partis politiques présents au parlement, on en peur avoir que trois groupes parlementaires.

Pour l »instant, un groupe parlementaire est formé à l’Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Il s’agit du groupe constitué par les députés du parti d’opposition Les Démocrates et dirigé par Nourenou Atchadé.