Bénin: 02 hommes condamnés à 10 ans de prison pour atteinte sexu3lle

Ce lundi 27 novembre 2023, la Criet a condamné deux hommes pour atteinte sexuelle sur mineures. Les deux dossiers ont été examinés lors de l’audience foraine tenue à Parakou.

Dans le premier dossier, la victime est une fille de 13 ans, déscolarisée. Le prévenu tenait régulièrement des relations sexuelles avec elle. C’est en Août dernier, qu’il a été finalement surpris et interpellé à Tchaourou.

Dans son verdict, le juge en charge de l’affaire a été eu la main lourde. Selon Bip radio, le mis en cause a écopé de 10 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA. Il doit également payer 500 mille francs CFA d’amende.

En ce qui concerne le deuxième dossier, la victime est une écolière de 8 ans. Pour abuser d’elle, le prévenu l’a appâtée avec une pièce de 50 F. Les faits se sont produits à Kandi. Le mis en cause a été reconnu coupable d’atteinte sexuelle et condamné à 10 ans de prison et 1 million de francs CFA d’amende.