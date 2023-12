Beauté : comment prendre soin de son visage en cette période d’harmattan?

- Publicité-

Bien que nous apprécions la fraîcheur apportée par l’Harmattan, nous sommes tous conscients de ses effets desséchants sur la peau et les lèvres. Il est donc crucial de maintenir une bonne hydratation et de se protéger contre ses effets néfastes.

En Afrique, l’Harmattan apporte une vague de froid relatif, caractérisée par un vent sec et froid le matin et le soir, chaud pendant la journée, et chargé de particules de poussière qui dessèchent la peau. Cette période est associée à divers problèmes tels que la peau sèche, les mains et les pieds abîmés, les lèvres gercées, la sensation de tiraillement sur le visage, et la casse des cheveux. Découvrez ici comment prendre soin de votre visage pendant cette période.

Le visage est la partie la plus exposée, ne pouvant être recouverte par des vêtements. Il est directement exposé au vent, à la poussière, aux microbes et à la pollution. Il suffit d’observer les cils devenir jaune orangé après un trajet en moto pour se rendre compte de la quantité de saletés absorbées par la peau. Cela entraîne des sensations de picotement, de tiraillement et de sécheresse, ainsi que l’accumulation de poussière et de saletés.

Il est essentiel de nettoyer minutieusement le visage le soir dans votre routine. Le démaquillage est crucial, même si vous ne portez pas de maquillage. Terminez en lavant votre visage avec un produit nettoyant doux. Évitez les savons abrasifs et les mousses asséchantes, privilégiez plutôt des nettoyants naturels riches en huile (comme le savon palmida au Bénin, par exemple) ou optez pour des mousses nettoyantes douces disponibles en pharmacie.

Terminez votre routine en appliquant une crème pour le visage plus riche que d’ordinaire. Vous pouvez aussi appliquer un peu d’huile (amande douce, jojoba, olive…) ou une noisette de beurre de karité pour une douceur et une hydratation garanties!