Beauté : 04 facteurs qui peuvent influer sur la longévité des tresses

Pour mieux et longtemps garder ses tresses, il faut faire attention à certains facteurs qui ont une grande influence sur ces dernières. Découvrez quatre d’entre eux dans cet article.

Une chose est de choisir son look de tresse, mais une autre est de veiller à bien l’entretenir. Et dans cette foulée, il ne faut pas négliger certains facteurs. Et pour cause, ces derniers jouent un rôle primordial. Voici quatre facteurs sui influent sur la longévité des tresses.

1. Le taux de croissance des cheveux personnels

L’une des principales raisons pour lesquelles les tresses de certaines personnes durent plus longtemps que d’autres est liée au taux de croissance des cheveux. Si vos cheveux poussent plus vite, vos tresses pousseront plus vite, ce qui vous obligera à les refaire plus souvent. Si vos cheveux poussent plus lentement, en revanche, vous n’aurez pas à faire refaire vos tresses aussi souvent.

2. L’équilibre entre Serré et lâche

De manière générale, c’est idéal si vous pouvez trouver l’équilibre parfait entre des tresses ni trop serrées ni trop lâches. Les tresses serrées peuvent tirer sur la racine des cheveux, tandis que les tresses trop lâches peuvent se défaire. Ainsi, trouver cet équilibre lors du tressage des cheveux aidera à les garder intacts et contribuera à leur longévité.

3. Des produits

Bien que les tresses en boîte soient un style de protection nécessitant peu d’entretien, il est important que vous élaboriez un plan de routine quotidien pour garder vos serrures en bon état. Les revitalisants sans rinçage, les huiles pour le cuir chevelu et les enveloppements capillaires sont tous de bons produits à explorer.

4. La longueur des tresses

La taille de vos tresses peut également être un indicateur pour répondre à sa durée de vie. Les micro-tresses, ou tresses fines, peuvent en fait durer jusqu’à trois mois. En effet, ce type particulier de tresses a des sections de séparation plus petites, ce qui permet un meilleur accès à votre cuir chevelu. Plus d’accès signifie que vous pouvez hydrater et laver vos tresses plus facilement et les garder en bonne santé.