Barack Obama remporte le « Emmy Award » pour sa narration d’une série Netflix

L’ex-président des États-Unis Barack Obama a reçu un Emmy pour la narration de sa série documentaire Netflix « Nos grands parcs nationaux », a annoncé samedi l’Académie américaine de la télévision. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 13 septembre, mais les récompenses mineures sont annoncées avant.

Un autre président avait déjà reçu un Emmy – Dwight D. Eisenhower en 1956 -, mais dans son cas il s’agissait d’un prix honorifique.

Après avoir quitté leurs fonctions en 2017, Barack Obama et sa femme Michelle ont chacun écrit des mémoires à succès et, en plus de leur fondation à but non lucratif, ont créé une société de production qui a signé un contrat avec Netflix d’une valeur estimée à des dizaines de millions de dollars.

Obama déjà lauréat de deux Grammy Awards pour ses mémoires

Le premier documentaire de leur société, « American Factory », a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire et un Emmy pour la réalisation, mais les prix ont été décernés aux cinéastes et non aux Obama eux-mêmes. Le successeur de Barack Obama à la présidence, Donald Trump, n’a pas remporté d’Emmy pour son émission de téléréalité « The Apprentice », même s’il a été nominé deux fois.

Parmi les autres nominés dans la catégorie narrateur figurent l’ancienne star de la NBA Kareem Abdul-Jabbar (« Black Patriots : Heroes Of The Civil War »), l’actrice oscarisée Lupita Nyong’o (« Serengeti II ») et le naturaliste vétéran David Attenborough (« The Mating Game »).

L’ancien président américain (2009-2017) a également déjà remporté deux Grammy Awards, pour les versions audio de ses mémoires, « The Audacity of Hope » et « Dreams from My Father ». Parmi ses distinctions, Barack Obama avait par ailleurs reçu le prix Nobel de la paix après sa victoire à l’élection présidentielle de 2008, pour ses « efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples ».