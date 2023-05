Avion Cargolux: juste avant de se poser, un Boeing 747 perd son train d’atterrissage (Vidéo)

- Publicité-

Un avion Cargolux a connu «un incident important» à Luxembourg, perdant une partie de son train d’atterrissage, dimanche en début de soirée.

Dimanche soir, un avion de la compagnie de fret aérien Cargolux a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Luxembourg suite à un problème technique. D’après une vidéo partagée sur Twitter, l’avion Cargolux a connu un atterrissage d’urgence qui aurait pu tourner au drame au Findel, après que l’appareil eut perdu une partie de son train d’atterrissage.

À la fin de la vidéo, une section du train comportant deux roues apparaît en train de voler à plusieurs dizaines de mètres, pendant que l’avion se pose sous le regard médusé des personnes présentes.

Cargolux 747-400 flight #CV6857 LUX-ORD lost part of landing gear during emergency landing at Luxembourg airport pic.twitter.com/cI7ouy0IbX