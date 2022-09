Autocollants : 06 astuces efficaces de grand-mère pour les retirer sans laisser de trace

Enlever un sticker ou un autocollant sans abîmer le mur ou l’objet sur lequel il est, peut paraitre compliqué. Cependant, il faut surtout faire preuve de patience et de douceur. Nous vous proposons des techniques ingénieuses de grand-mère pour y arriver.

Parfois après le retrait d’un sticker ou d’un autocollant, d’un mur, d’un bocal ou d’une bouteille, la colle reste y reste. Et du coup, les traces sont souvent difficiles à éliminer. Découvrez alors dans cet article les astuces ingénieuses à utiliser pour ne pas laisser de traces.

Le séchoir

Pour retirer un autocollant facilement, vous pouvez vous servir du sèche-cheveux. La chaleur du sèche-cheveux est efficace pour faire fondre la colle de l’autocollant et le retirer facilement. Pour cela, actionnez votre appareil et dirigez-le sur l’autocollant ou l’étiquette pendant une minute. Avec la chaleur, la colle devrait fondre et vous n’aurez plus qu’à retirer l’autocollant avec vos doigts.

L’huile d’olive

L’utilisation d’un corps gras peut vous aider à décoller facilement un autocollant. Il suffit de l’enduire d’huile d’olive et de laisser reposer quelques minutes pour favoriser la pénétration de l’huile végétale. Retirez ensuite l’autocollant en le frottant avec le côté abrasif d’une éponge.

Le vinaigre blanc chaud

Imbibez un linge ou un chiffon de vinaigre blanc chaud et tamponnez l’autocollant pour l’humidifier. Frottez ensuite avec une éponge pour retirer l’autocollant. Notez que vous pouvez également poser votre linge imprégné de vinaigre chaud sur l’autocollant pendant 30 minutes. Cela permet de dissoudre la colle et de décoller facilement l’autocollant ou l’étiquette.

La vapeur

Si votre objet n’est pas très fragile, vous pouvez utiliser le fer à repasser. Dirigez le jet de vapeur sur l’autocollant puis passez directement un torchon ou une éponge sur votre objet pour décoller l’autocollant sans laisser de traces de colle.

Le bicarbonate de soude

Pour décoller facilement un autocollant, préparez une pâte composée d’une huile végétale comme l’huile de coco et de bicarbonate de soude. Appliquez cette pâte sur l’autocollant puis frottez pour le retirer sans laisser de résidus de colle.

Le citron

Pour retirer un autocollant, une étiquette ou les résidus de colle, il suffit d’utiliser la moitié d’un citron. Frottez la zone concernée, laissez reposer pendant 10 minutes, puis nettoyez l’objet ou la surface, à l’aide d’une éponge.

Vous pouvez également utiliser l’huile essentielle de citron. Imbibez l’étiquette ou l’autocollant, laissez agir pendant quelques minutes puis frottez pour retirer l’autocollant.

Voici comment enlever tous les résidus de colle après retrait d’une étiquette ou d’un autocollant

Si après une tentative ratée, vous vous retrouvez avec des résidus de colle, pensez à les retirer en vous servant d’une huile de cuisine. Vous pouvez utiliser l’huile d’arachide. Dans ce cas, frottez doucement la surface à l’aide d’une éponge, puis rincez en utilisant une eau savonneuse. Cette astuce est efficace pour enlever les résidus d’autocollants sur du plastique, du bois ou du verre. Vous pouvez également passer un coup de gomme pour enlever les derniers résidus de colle.