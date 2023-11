Au Bénin, les artistes peuvent-ils s’en sortir sans les tiktokeurs? Nikanor répond à Amiral DAV

- Publicité-

Reçu sur l’émission K’fé Week-end du vendredi 10 novembre 2023, le chanteur Nikanor s’est exprimé à cœur ouvert sur le rôle du réseau social TikTok dans la réussite de la carrière musicale des artistes béninois.

Lors de son passage sur K’fé Week-end du vendredi dernier, Nikanor a été confronté à une question du tiktokeur Amiral Dav sur l’influence des tiktokeurs dans l’industrie musicale au Bénin.

« Penses-tu Nikanor que aujourd’hui, les artistes béninois peuvent s’en sortir totalement sans les tiktokeurs ? Est-ce que les tiktokeurs qui n’ont pas de bons contenus peuvent faire des vidéos ? Si ils font des vidéos sur tes chansons, les considéreras-tu ? », a demandé Amiral Dav à Nikanor dans une vidéo diffusée sur K’fé Week-end du vendredi dernier.

L’artiste Nikanor s’est exprimé sur ce sujet sans faire dans la dentelle. En effet, Nikanor, bien qu’il se considère comme étant à l’ancienne, a admis que la musique évolue rapidement de nos jours grâce à TikTok qui est devenu incontournable. « La musique, ça va très vite, TikTok aujourd’hui, c’est la base. Je ne suis pas très réseaux sociaux, sincèrement, c’est un grand défaut. Je suis vraiment à la vieille école. Et c’est un vrai frein », a-t-il déclaré.

Nikanor se fond en excuses

Mieux, Nikanor pense que les tiktokeurs ont acquis une place prépondérante dans l’industrie musicale, car ils sont capables de propulser une chanson ou un artiste vers une reconnaissance mondiale. L’artiste soutient que les artistes béninois ne peuvent plus se passer de leur soutien.

« Non, on ne peut pas, parce que le marché demande ça aujourd’hui. On a besoin des tiktokeurs », a répondu Nikanor à Amiral Dav. « Et un artiste a aussi besoin d’être présent sur TikTok. Quand ça prend là-bas, tu es sûr qu’on peut découvrir ta musique dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Sur le plateau de K’fé Week-end, Nikanor a également pris le temps de présenter ses sincères excuses à la tiktokeuse « la chocolette » pour ne pas avoir exprimé sa gratitude après le challenge réalisé sur sa dernière chanson « N’ko Dassou ».

Une manière pour le chanteur Nikanor de reconnaître que TikTok est devenu un véritable tremplin pour la musique et un moyen incontournable pour toucher un public varié.