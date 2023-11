Astuces : voici pourquoi il ne faut plus jeter les peaux de citron

- Publicité-

La plupart du temps, quand l’on finit de presser le citron, on jette la peau et la pulpe. Or c’est une erreur que l’on commet. La pulpe et la peau peuvent servir à d’autres choses pour l’entretien de la maison.

Cet agrume à la pulpe acide peut vous aider pour parfumer la poubelle. Pour que cette astuce soit efficace, vous allez mélanger quatre cuillères à soupe de zeste de citron à une cuillère à café de bicarbonate de soude, quatre cuillères à soupe de jus de citron, et une demi-cuillère à soupe de sel iodé. Mélangez ces ingrédients jusqu’à avoir un liquide homogène que vous verserez dans un moule en silicone. Laissez au congélateur pendant 24 heures jusqu’à ce que la préparation se solidifie.

Par ailleurs, ces petits glaçons devront être mis directement dans la poubelle pour la désodoriser.