Astuces: recette pour faire briller vos chaussures

A force de les porter, les chaussures en cuir perdent en souplesse et en qualité. Et pour garantir leur longévité et préserver au maximum leur brillance, il existe un moyen naturel et efficace. Découvrez dans cet article cette recette qui vous permettra de cirer vos chaussures au quotidien !

Avec le temps, le vernis sur les chaussures en cuir peut se mettre à craqueler et perdre son aspect lisse et brillant. Si tel est le cas, inutile de recourir à des produits d’entretien pour chaussures. Vous avez tout ce qu’il faut dans votre garde-manger ! Voici pour vous une recette maison.

Ingrédients

60 cl d’essence de térébenthine ;

100 g de cire d’abeille ;

60 cl d’eau ;

25 g de savon de Marseille en pépite.

Préparation et mode d’emploi

Dans une casserole, faites fondre la cire avant d’y ajouter l’essence de térébenthine. Prenez ensuite une deuxième casserole pour faire bouillir l’eau et y diluer le savon de Marseille. Mélangez le contenu des deux casseroles et laissez refroidir. Enfin, appliquez ce cirage maison sur vos chaussures à l’aide d’une brosse à poils doux et admirez le résultat.

