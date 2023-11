Astuces : ne jetez plus vos peaux de banane pour cette raison incroyable

Après la consommation de fruits, bon nombre de personne jettent leurs pelures, alors que ces dernières ont beaucoup d’autres utilités. Retrouvez ici la raison pour laquelle vous ne devez plus jeter la peau de banane.

La banane fait partie des fruits les plus consommés aujourd’hui. Qu’elle soit sous forme de chips, de frites ou crues, elle apporte un nombre essentiels de nutriments à l’organisme. Cependant, quand beaucoup finissent de la manger, jettent sa peau. Or elle est d’une grande utilité pour l’entretien domestique.

En effet, la peau de banane sert à rendre les vitres brillantes et parfaites. Et pour le faire, vous avez besoin d’une peau de banane, de l’eau tiède et un chiffon en microfibre.

Dans ces conditions, il ne reste plus qu’à prendre la peau de banane avec vous et à la frotter. Il faudrait le faire en mouvements circulaires, sur le verre, en partant du haut et en allant vers le bas. Il est bien sur évident que la partie à utiliser dans ce cas est l’intérieur.

Après avoir fait tout cela, vous vous rendrez compte que le verre sera totalement sale et particulièrement gras, à cause de l’intérieur de la peau de banane. Dans ce cas, il suffit de prendre un chiffon en microfibres et de l’eau tiède et de l’enlever avec précaution. Enfin, il ne reste plus qu’à sécher avec un chiffon en coton. Votre verre sera brillant et éclatant.

Il faut noter que généralement, cette méthode est utilisée lorsque la vitre est très sale. Peut-être il y a eu une tempête quelques jours auparavant, beaucoup de vent les jours suivants, ou tout simplement vous n’avez pas eu le temps de les nettoyer et la poussière s’est accumulée, créant une double couche difficile à enlever.