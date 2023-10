Astuces: dites adieux aux fourmis grâce à cet ingrédient de cuisine

- Publicité-

Après une fête, les fourmis prennent d’assaut la véranda, le balcon ou la cour, à cause des gouttelettes de boissons tombées et laissées sur le sol. Voici comment gérer dès que vous vous retrouvez dans ce genre de situation.

Vous avez essayé beaucoup de produits répulsifs remplis de produits chimiques toxiques ou vendus en magasin biologique pour lutter contre les fourmis, mais c’est toujours sans résultats. Ces derniers ne cessent de vous agacer. Essayez cette nouvelle astuce de grand-mère, 100% naturelle, très efficace et peu coûteuse qui peut vous éviter des tracas et vous garantir de passer d’agréables moments dans votre jardin.

Pour se débarrasser de ces nuisibles, il faudra utiliser les propriétés du citron. Son arôme puissant exterminera facilement les fourmis. Pour ce faire, il est suggéré de laisser sécher l’écorce du fruit dans les coins où l’on voit habituellement un insecte.

Les fourmis ne supportent pas l’odeur du jus de citron et font tout pour l’éviter. Par conséquent, nous pouvons presser des citrons et remplir un flacon pulvérisateur. Pour plus d’efficacité, vaporisez les zones où ces nuisibles apparaissent.