Astuces: désodorisez votre réfrigérateur avec des feuilles de laurier

Très prisées en cuisine pour aromatiser les viandes et les soupes, les feuilles de laurier sont également connues pour ses propriétés médicinales : on l’utilise d’ailleurs depuis longtemps en phytothérapie pour traiter les maux et les maladies. Elles jouent également un rôle de désodorisant. Découvrez comment vous pouvez l’utiliser pour désodoriser votre réfrigérateur.

En plus de parfumer vos recettes culinaires, le laurier est également réputé pour son remarquable potentiel désodorisant. Il peut neutraliser toutes sortes de mauvaises odeurs dans la maison, notamment celles qui s’incrustent dans le frigo. Et comme il est conseillé de le stocker au frais pour préserver ses propriétés médicinales et son parfum, en le mettant au réfrigérateur, vous ferez d’une pierre deux coups. Ainsi, les feuilles resteront fraîches plus longtemps et les odeurs désagréables seront aussitôt dissipées par la senteur délicate et enivrante du laurier.

Par ailleurs, le laurier peut donc être utilisé comme ingrédient naturel pour éliminer les mauvaises odeurs du réfrigérateur, en lieu et place des produits chimiques.



Prenez quelques feuilles fraîches ou séchées

Placez-les dans un petit récipient ou un sac en tissu et installez-le au fond du réfrigérateur, à l’écart des aliments pour éviter qu’ils n’absorbent son odeur.

Vous remarquerez rapidement que le laurier élimine les odeurs fortes, laissant le frigo frais et parfumé.

Pour augmenter l’efficacité de votre désodorisant maison, vous pouvez envisager d’ajouter d’autres herbes, telles que le thym, le romarin et le basilic. Ces plantes sont également connues pour leurs propriétés désodorisantes. Fusionnées ensemble, ces herbes parfumées neutraliseront les odeurs désagréables plus facilement.