Astuces: débouchez vos toilettes avec la technique du balai espagnol

Les WC bouchés sont récurrents dans le domaine de la plomberie. Heureusement, tout problème à ses solutions ! Ainsi, si vous ne savez pas comment déboucher des toilettes très bouchées, ou comment les déboucher naturellement, nous vous disons tout dans les lignes qui suivent.

Le balai espagnol est un instrument très utilisé pour laver les sols. Vous le trouverez très facilement, et pour un prix très modique, dans une grande surface ou une quincaillerie. Vous pouvez donc l’utiliser pour déboucher vos toilettes.

Pour que cette technique puisse fonctionner, il faut d’abord enfermer les franges du balai espagnol dans un sac en plastique. Le but, en effet, est de former, avec les lanières contenues dans le sac, une sorte de boule qui va servir de poussoir et finira sûrement par déloger le bouchon.

Vous avez envie de tester cette méthode ?

Suivez les étapes suivantes :

Enroulez la tête d’un balai à franges d’un sac en plastique pour former une boule.

Enfoncez ensuite l’outil qui remplace la ventouse à l’intérieur de la cuvette en opérant des coups secs à répétition.

On pompe d’avant en arrière et le tour est joué ! Le bouchon est débloqué.

Il ne vous reste plus qu’à rincer à l’eau claire et à laisser le sac en plastique sur le balai à franges s’égoutter avant de le jeter.

Par ailleurs, il est à noter que cette méthode ne fonctionnera qu’en présence de certains bouchons. Si celui qui bouche vos toilettes est organique, pas trop important ni situé trop loin dans la canalisation, le balai espagnol en viendra certainement à bout. Cependant, si le bouchon est trop épais, vous n’aurez pas d’autre choix que d’appeler un professionnel à la rescousse.

