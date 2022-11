Astrologie : la Nouvelle Lune de ce soir apportera de bonnes nouvelles à ces 03 signes du zodiaque

La vie de certains profils zodiacaux changera avec la Nouvelle Lune de ce soir. Découvrez si vous êtes dans le trio gagnant.

La Nouvelle Lune de ce mercredi 23 novembre 2022 sera un excellent début pour les 12 natifs du zodiaque, mais elle profitera à certains plus que d’autres. Si vous faites partie des favoris, vous ressentirez le besoin ardent de faire ce qu’il faut pour réaliser vos objectifs et vos désirs les plus profonds. Voici les trois signes concernés.

Lion

La Nouvelle Lune du 23 novembre marquera un nouveau départ pour le natif de ce signe. Cette phase lunaire sera le moment idéal pour lui de se lancer dans un nouveau projet. Ce signe dynamique et ambitieux de nature se sentira épanoui et prendra du plaisir à travailler sur ce nouveau projet. Cette période incitera également le Lion à se faire plaisir et à veiller à son confort. Après plusieurs semaines de dur labeur, le natif de ce signe s’autorise à lever le pied au travail, et à prendre quelques jours de détente bien mérités. Le Lion pourra décompresser grâce à des sorties entre amis. D’ailleurs, les astres conseillent ce bon vivant de s’autoriser à expérimenter tout ce qui est susceptible de lui faire plaisir. Durant ce 23 novembre, la Nouvelle Lune illuminera également la vie amoureuse du Lion. Il pourra donner du peps à son couple, et filer le parfait amour avec la personne qui partage sa vie.

Balance

Le natif de ce signe se démarquera durant la Nouvelle Lune du 23 novembre, par ses idées et ses opinions. Ce signe de nature conciliante ne craindra pas d’être en désaccord avec ses collègues. En effet, elle exprimera le fond de sa pensée sans réticence. En plus de cela, le sérieux et l’implication du natif de ce signe au travail, lui permettront d’atteindre ce à quoi il aspire. Cette Nouvelle Lune sera également l’occasion pour la Balance d’améliorer ses compétences et d’aiguiser son savoir-faire. Durant cette période, la Balance aura de la chance dans sa vie professionnelle, mais aussi en amour. Elle pourra rencontrer son âme sœur, et vivre une histoire passionnelle.

Sagittaire

La Nouvelle Lune sera de bon augure pour le natif de ce signe. Elle dotera le Sagittaire d’une énergie positive et attirera vers lui plusieurs opportunités professionnelles intéressantes. Ce signe de Feu n’aura aucun mal à faire des choix qui concernent sa carrière, car cette Nouvelle Lune l’aidera à élucider certains problèmes et apportera de la clarté dans ses réflexions. Cette période sera également le moment idéal pour le natif de ce signe de se lancer dans de nouvelles expériences. D’ailleurs, le Sagittaire est un signe aventurier de nature, qui fuit la monotonie et la routine. Sortir de sa zone de confort ne l’effraie pas.

La Nouvelle Lune du 23 novembre favorise également la vie amoureuse du natif de ce signe. Il pourra attirer dans ses filets la personne qui a su faire battre son cœur, et sortir de son célibat.