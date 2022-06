Asphaltage: Sèdami Médégan attire l’attention sur l’état de l’axe Midombo-Agongbomè

L’état de la voie qui mène de Midombo à Agongbomè en passant par Agbondjèdo préoccupe, Sèdami Mèdégan Fagla, député élue sur la liste du parti Union Progressiste. Profitant de la session plénière de ce lundi consacrée aux débats d’orientation budgétaire, elle a attiré l’attention du gouvernement sur cet axe qui aurait besoin d’être asphalté.

Intervenant lors du débat d’orientation qui a eu lieu le lundi 27 Juin à l’assemblée nationale en présence du représentant du gouvernement, la député Sèdami Mèdégan Fagla a plaidé pour que le gouvernement s’intéresse sur l’état de la voie allant de Midombo pour Agongbonmè en passant par Agbodjèdo jusqu’à Sacré cœur.

Une zone de grands trafics située à Akpakpa laissée selon l’honorable Sèdami Mèdégan Fagla dans un état de dégradation alors que des voies moins importantes bénéficient de l’asphaltage.

« Je veux parler de l’état de pavé de cette voie-là. Et pourtant des rues un peu plus reculées de cette zone ont bénéficié de l’asphaltage nouvelle génération alors que ce ne sont pas des rues vraiment fréquentées« , a fait remarquer l’élue du peuple.

Selon elle, ces axes sont dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom avec des trous au milieu des pavés à des carrefours. « C’est vraiment inimaginable. On a des accidents et des véhicules qui se trouvent coincés dans ces trous avec tout ce que ça occasionne comme dommage. Il va falloir que l’asphaltage vienne corriger tout ça« , a plaidé le député UP.

Faut-il le rappeler, le débat d’orientation budgétaire se tient au parlement conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi organique 2013-14 du 27 Septembre 2013, relative aux lois de finances.

Il permet au gouvernement représenté par son ministre des finances d’éclairer les parlementaires sur le document de programmation budgétaire sur une période donnée et les documents de programmation pluriannuelle de dépenses.

Au cours de ces débats, la représentation nationale formule plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement pour la prise en compte des aspirations allant dans le sens du mieux-être des populations et du développement du Bénin en général.