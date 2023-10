Arsenal: Thomas Partey bientôt papa pour la première fois

- Publicité-

Janine Mackson, la petite amie du footballeur Thomas Partey , a confirmé être enceinte en postant une photo de son baby bump.

Le couple se fréquente depuis un certain temps maintenant mais a réussi à garder leur relation privée et à l’abri des yeux du public. Cependant, dans une publication sur Instagram, Janine a partagé des photos de son baby bump, dont une où Partey était dans la coupe. La mannequin et influenceuse a sous-titré les photos « Nouveaux départs« , avec son petit ami commentant sous « Dieu l’a fait ».

Thomas Partey a repris lundi l’entrainement après sa blessure à l’aine en fin août dernier. Un coup dur pour le Ghanéen qui avait raté certains matches cruciaux cette saison, notamment le choc contre Manchester United, le PSV et Tottenham. Les Gunners, cependant, n’ont pas beaucoup remarqué son absence en raison de l’arrivée de Declan Rice cet été, qui occupe le rôle de milieu de terrain défensif.