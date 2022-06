« Arrêtez-moi ça… »: Mani Bella s’oppose au « coup de foudre » entre KS Bloom et Indira

Alors que la polémique continue de s’enfler autour de la prétendue relation entre le chanteur gospel Ivoirien KS Bloom et la camerounaise Indira, Mani Bella est sortie de ses gonds pour dire ses vérités. C’est à travers un message sur les réseaux sociaux que la chanteuse a dit son ressenti.

Depuis quelques jours, une série d’images du jeune rappeur gospel Ivoirien KS Bloom en compagnie de la chanteuse camerounaise Indira fait le tour des réseaux sociaux. Les deux stars du gospel enflamment la toile avec des apparitions en galante compagnie qui laissent penser à une relation très spéciale.

Sur l’un des clichés répandus sur la toile, l’on peut voir les deux chanteurs gospel très complices, alors qu’ils se tenaient la main en pleine rue. Il n’en fallait pas plus pour deviner que le jeune chanteur Ivoirien qui a été récemment bloqué au pays de Paul Biya suite à un malentendu avec les organisateurs d’un concert a trouvé de quoi passer l’éponge sur ses mauvais souvenirs.

Si la complicité entre les deux stars du gospel fait déjà le bonheur de certains camerounais dont Tenor qui s’est également fiancé avec l’Ivoirienne Eunice Zunon, d’autres par contre ne partagent pas le même ressenti. C’est le cas de la chanteuse Mani Bella qui semble ne pas valider cette union.

« Indira ma fille donc, Nous sommes là, On met tous notre espoir sur toi en sachant que tu resteras chaste, et pure jusqu’au jour de ton mariage et toi, subitement, tu décides de jouer à papa et à mama avec celui qu’on appelle KS BLOOM hein? Celui-là même, c’est qui ? Il sort d’où ? C’est par rapport à quoi ? Ses locks? Ce n’est pas à cause de lui que celui qui ressemble à un fut là-bas m’a lavé gratuitement ? Indira tu me fais ça?Tu nous fais ça ? Arrêtez-moi ça très vite, a écrit Mani Bella sur sa page Facebook.

Faut-il le rappeler, aucune des deux stars du gospel n’a encore réagi face à cette grosse polémique qui secoue la toile. Pour le moment, les deux célébrités se contentent ne pas se quitter des yeux.