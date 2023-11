Ariel Sheney: un retour tant attendu avec son nouveau single « Digba Moteur » (photos)

- Publicité-

Après une année d’absence sur la scène musicale, Ariel Sheney, l’ex poulain de DJ Arafat, fait son grand retour avec la sortie tant attendue de son nouveau single « Digba Moteur ». Ce titre percutant, annoncé pour le vendredi 18 novembre 2023, va certainement combler de liesse, les fans du jeune artiste ivoirien.

Ariel Sheney, de son vrai nom Jean Ariel Sre, s’est fait connaître grâce à son talent de musicien, chanteur et producteur. Révélé au grand public par DJ Arafat dans les années 2010, il a su marquer les esprits par sa polyvalence et son charisme sur scène. Son premier album, sorti en 2015, lui a permis de se démarquer en proposant une fusion unique de styles tels que l’afropop, le R&B, le zouglou et le ndombolo.

Malgré une année difficile, où il s’est retrouvé privé de revenus et d’opportunités, Ariel Sheney a su rester debout grâce à la persévérance et à la confiance en lui-même. Avec le soutien de son label HASHEM.As Record, il a pu continuer à travailler sur sa musique et préparer un nouveau projet « Digba Moteur » qui s’annonce prometteur.

« Digba Moteur » promet d’être une chanson entraînante, portée par des sonorités rythmées qui font la marque de fabrique d’Ariel Sheney. Les fans pourront certainement retrouver toute l’énergie et la passion qui caractérisent ses prestations live. C’est donc avec impatience qu’ils attendent la sortie de ce single qui devrait marquer un tournant dans la carrière musicale de l’artiste.

Ariel Sheney reste un artiste incontournable de la scène musicale ivoirienne. Son parcours et son talent lui permettent de se démarquer et de captiver un public toujours plus nombreux. Son association avec DJ Arafat a été déterminante dans sa reconnaissance, mais il a su prouver qu’il avait assez de talent pour briller en solo.

Le retour d’Ariel Sheney est donc très attendu par ses fans, qui espèrent retrouver la magie et l’originalité qui ont fait de lui une figure emblématique de la musique ivoirienne. Rendez-vous le vendredi 18 novembre 2023 pour découvrir « Digba Moteur » et plonger dans l’univers captivant de cet artiste talentueux et charismatique.