Apostolos E. Xyraphis fait le point de sa participation à l’AG des CES-IS au Bénin

L’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS) a marqué sa présence à l’Assemblée générale des CES-IS à Cotonou au Bénin. L’AICESIS était représentée à cette rencontre de haut niveau par son Secrétaire général Apostolos E. Xyraphis.

Les 1er et 2 juin derniers, le Secrétaire général AICESIS était à Cotonou dans le cadre de l’Assemblée générale des Conseils Economiques et sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la francophonie. Pour Apostolos E. Xyraphis, sa présence à cette Assemblée témoigne de l’importance que l’AICESIS accorde aux questions relatives aux CES-IS.

Apostolos E. Xyraphis a profité de l’occasion pour mener des échanges fructueux avec les présidents des CES présents sur les priorités et enjeux communs aux organisations. Il s’agit entre autres des ODD de l’agenda 2030 et des grands enjeux du réchauffement climatique.

« Le message que je reçois à Cotonou est que l’Afrique est un continent de dialogue et de coopération. Ici, je me ressource également, dans mes efforts de trouver dans la diversité et le dialogue, des points communs où on peut progresser sur les grands enjeux auxquels notre planète est confrontée », a confié Apostolos E. Xyraphis.

Il faut souligner que la participation à cette Assemblée générale par le Secrétaire général de l’AICESIS entre également dans le cadre de la préparation de la réunion de haut niveau du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), prévue en juillet 2023.