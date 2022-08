Angers SCO: le numéro de maillot de Cédric Hountondji dévoilé

Nouvelle recrue de SCO Angers, Cédric Hountondji a été officiellement présenté ce mardi en tant que nouveau joueur du club angevin. Et les Noir & Blanc ont dévoilé le numéro du maillot du défenseur central béninois.

Cédric Hountondji sait désormais avec quel maillot évoluer la saison prochaine avec Angers SCO. Le club angevin a en effet dévoilé la tunique de son défenseur central recruté cet été en provenance de Clermont Foot. Et l’international béninois portera le maillot numéro 22.

À quelques jours de la reprise de la @Ligue1UberEats , découvrez les numéros de maillots de nos Noir&Blanc pour cette saison 2022-2023 !



➡️ https://t.co/EvXXgsnttl — Angers SCO (@AngersSCO) August 2, 2022

« Pour moi, c’est une progression, un pas en avant. La défense a beaucoup bougé. Avec Souley (Doumbia), on est les deux seuls à connaître la Ligue 1, donc mon rôle sera d’être un leader de cette défense. C’était déjà mon rôle à Clermont. Je suis capable de parler, mais c’est d’abord sur le terrain qu’il faut être un leader », a confié Cédric Hountondji lors de sa présentation ce mardi.

Le natif de Toulouse s’est voulu déterminé : « Je veux qu’on soit tous ensemble, qu’on soit une équipe, qu’on soit solide et qu’on gagne des matches. On n’est pas là pour parler du maintien, ce n’est pas une bonne chose : d’abord le match contre Nantes, et essayer de gagner le plus de matches possibles. »

Coordinateur sportif d’Angers Sco, Laurent Boissier s’est pour sa part félicité de la présence de ces deux renforts. « Cédric est un joueur d’expérience qui a tenu la défense de Clermont avec beaucoup de respect la saison dernière. On a eu un bon contact et il a été assez volontaire pour nous rejoindre », a-t-il déclaré.

Avant de confirmer que le club avait fait un effort financier pour faire venir le Clermontois. « L’opportunité nous a fait nous engager financièrement. On n’a pas mis beaucoup de temps pour être tous d’accord, même si on savait que ce n’était pas gratuit et qu’il fallait faire un effort pour l’avoir chez nous ». Cédric Hountondji a signé un contrat de quatre ans avec le club de Ligue 2 française, soit jusqu’en 2026.