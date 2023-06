Allemagne: la croix pectorale de Benoît XVI volée dans une église de sa région natale

Une croix pectorale du pape émérite Benoît XVI, conservée dans l’église paroissiale Sankt Oswald de Traunstein, dans sa Bavière natale, a été volée. C’est ce qu’a annoncé la police le 20 juin 2023.

Des voleurs inconnus ont dérobé la croix pectorale du pape émérite Benoît XVI dans une église paroissiale de l’État de Bavière, dans le sud de l’Allemagne. L’ancien souverain pontife avait légué la croix qu’il portait sur la poitrine à sa paroisse natale de Traunstein, a déclaré mardi l’Office de la police criminelle de l’État de Bavière (LKA). Le « pectoral papal » a été volé lundi dans l’église St Oswald de la ville bavaroise.

Les malfaiteurs ont brisé une vitrine encastrée dans le mur et ont volé la croix. En outre, la caisse du kiosque à journaux a été fracturée et une quantité inconnue d’argent liquide a été volée, a ajouté le bureau.

La croix, qui était probablement plaquée or, portait également une pierre précieuse. La valeur matérielle n’était pas encore connue mardi. « Le préjudice immatériel causé à l’Église catholique est évidemment énorme », a déclaré Ludwig Waldinger, porte-parole du LKA. Outre sa valeur pour l’Église, la croix est également un bien culturel exceptionnel.

Benoît XVI possédait plusieurs croix pectorales lorsqu’il était pape. Celle qui a été volée dans l’église de Traunstein était souvent portée par lui lors d’occasions spéciales, telles que les messes papales dans la basilique Saint-Pierre ou les audiences et réceptions importantes.

L’ancien pape, dont le nom de naissance est Joseph Ratzinger, a vécu quelque temps avec sa famille à Tittmoning, dans le district de Traunstein, et a passé une partie de sa jeunesse à Traunstein. Plus tard, en tant que cardinal, il a occupé le poste d’archevêque de Munich et Freising, l’ancien archevêché qui couvre la capitale bavaroise et une grande partie du Land. Né en Bavière, il est décédé dans sa résidence du Vatican à la fin de l’année dernière, à l’âge de 95 ans.

